L'affaire de Youcef Belaïli avec son club Brest n’a pas duré longtemps et l’international algérien a regagné aussi vite son club.

Ce sont même les propos de Michel Der Zakarian en conférence de presse qui ont permis de régler le problème, selon Le Télégramme. L'entraineur déplorait d'être sans nouvelle de Youcef Belaïli (30 ans), qui ne serait pas rentré à Brest. «On n'arrive pas à le joindre, il n'y a pas de réponse. La moindre des choses c'est d'appeler», s'agaçait plus tôt dans la journée le technicien.

Or, l'Algérien est bien rentré en Bretagne après avoir disputé les deux matchs de barrage à la Coupe du monde face au Cameroun. D'après le quotidien local, le milieu offensif est rentré tard dans la soirée de jeudi et n'était pas joignable ce matin, en plus d'être absent de l'entraînement. Suite à la conférence de presse, le club et le joueur ont pu se recontacter et il ne devrait pas y avoir de sanction. Belaïli pourrait faire partie du groupe contre Montpellier dimanche.