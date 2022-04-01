أكدت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الجمعة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وأعلنت أن غداً أول أيام الشهر الكريم في المملكة.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 1 / 4 /2022م.



من جهتها، أعلنت كل من الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، اليمن، مصر، سوريا، تونس، الوقف السني في العراق والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية أن أول أيام شهر رمضان سيكون غدا السبت.

في المقابل، أعلنت الأردن، المغرب وسلطنة عمان عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وعليه يكون السبت المتمم لشهر شعبان والأحد غرة الشهر الفضيل.