La situation sanitaire en Algérie a connu une nette amélioration, depuis plusieurs semaines et le nombre de cas positifs à la Covid-9 a, considérablement, diminué.

8 nouvelles contaminations à la Covid-19 ont été recensées durant ces dernières 24 heures, a annoncé aujourd’hui vendredi, le ministère de la santé et de la réforme hospitalière dans son bilan quotidien.

La même source a également annoncé qu’aucune victime de la pandémie n’a été enregistrée durant la même période.

Par ailleurs, 6 patients se trouvent actuellement en soins intensifs et 8 autres ont été guéris de la maladie.