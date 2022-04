Le ramadan 2022 commence ce samedi 2 avril en Arabie Saoudite.

L'Arabie saoudite a annoncé solennellement, via le gouvernement, que le ramadan commencera bien ce samedi 2 avril.

Cette annonce a été faite après que la Lune a bien été observée dans le ciel, confirmant que le mois de ramadan débute demain.

De leur côté, les Emirats Arabes Unis et le Qatar ont aussi annoncé que le premier jour du jeûne sera demain samedi.

Par ailleurs, la télévision publique au Sultanat d’Oman a annoncé qu’il a été impossible de voir la lune du début du mois de ramadan et affirmé que le début du mois sacré est prévu pour dimanche.