اعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية أن عملية إطلاق سراح عدد من معتقلي الرأي مؤخرا من شأنها أن تكون خطوة مهمة نحو التهدئة لمباشرة مسار سياسي جامع.

وجاء في بيان للحزب اليوم الجمعة: "أخذت جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) علما بعملية إطلاق السراح التي شملت العشرات من معتقلي الرأي في عدة ولايات من الوطن .. هذا الإجراء، الذي يعد ولا يزال من بين المطالب الملحة لجبهة القوى الاشتراكية يجب أن يعمم ليمس كافة معتقلي الرأي مع إلغاء كل المتابعات ضدهم و رد الاعتبار لهم، لطي هذا الملف نهائيا".

وأضاف بيان "الأفافاس": "نعتبر أن مثل هذه الخطوات، إن اقترنت بإرادة سياسية حقيقية لتكريس دولة الحقوق والديمقراطية من شأنها بعث مناخ من التهدئة وإعادة الثقة الذي سيسمح بمباشرة مسار سياسي جامع يهدف لبناء دولة سيدة و قوية بانخراط شعبها".

وجدد الحزب المعارض دعوته إلى إلى "تحرير المجالات السياسية، النقابية، الجمعوية والإعلامية، وإلى رفع كل القيود عن الحريات الأساسية، الفردية منها والجماعية، من أجل استحضار الشروط المثلى لافتتاح حوار وطني شامل يتوج بعقد وطني متوافق عليه يؤسس لتغيير حقيقي، جذري، سلمي وسلس لنظام الحكم".