عاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، (فيفا) جياني أنفانتينو لتناول إخفاق المنتخب الجزائري في التأهل لكأس العالم-2022 في قطر بعد الهزيمة مساء يوم الثلاثاء في البليدة، أمام الكاميرون (1-2) بعد الوقت الإضافي في ذهاب مباريات السد.

وصرح أنفانتينو مساء أمس الخميس لوسائل الإعلام، على هامش مباراة استعراضية عشية إجراء عملية القرعة للمرحلة النهائية اليوم الجمعة بالدوحة قائلا:"الجزائر أدت مباراة جميلة جدا، مع الأسف، هذه كرة القدم، فكرة القدم قاسية".

وفي رده على سؤال يتعلق بالطعن الذي تقدمت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ضد حكم المباراة الثانية الغامبي غاساما باكاري، أجاب الرجل الأول للفيفا بأنه "ليس على علم" بهذه القضية.