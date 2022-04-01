تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عمي موسى، بولاية غليزان، منتصف نهار اليوم، من أجل إنقاذ شخصين كانا عالقين وسط مياه الوادي المسمى وادي ارهيو قرب دوار أولاد الجيلالي بلدية ودائرة عمي موسى.

عملية الإنقاذ تمت في حدود الساعة 11 و30 دقيقة بنجاح بعد ارتفاع مستوا الوادي بسبب الأمطار الغزيرة التي تهاطلت ليلة الخميس إلى الجمعة على المنطقة، ما تسبب في الفيضان، حيث تم التدخل بسرعة وإخراجهما من الوادي وإبعادهم عن خطر الغرق، الضحيتان اللذان كانا في حالة صدمة وإرهاق، يبلغان من العمر 40 و43 سنة تم إجلاء الشخص الذي يبلغ من العمر 43 سنة إلى مستشفى عمي موسى، لإخضاعه للإسعافات الأولية اللازمة من طرف فرق النجدة المتدخلة.