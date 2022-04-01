عرفت الدفعة الثانية من مقابلات الجولة 24 للرابطة المحترفة الأولى، التي أجريت اليوم الجمعة، تعثر الملاحقين مولودية الجزائر ونادي بارادو ما يخدم المتصدر شباب بلوزداد رغم تأجيل مواجهته مع أمل الأربعاء بسبب انشغاله بالمنافسة القارية.

وفشل مولودية الجزائر في تحقيق الفوز على أرضية ميدان ملعب 5 جويلية الأولمبي بعدما اكتفى بنتيجة بالتعادل السلبي أمام أولمبي المدية الذي يعاني في المراتب المتأخرة.

ويبقى أبناء باب الوادي في الوصافة برصيد 42 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد الذي يملك ثلاثة لقاءات متأخرة.

من جهته، انهزم صاحب المركز الثالث نادي بارادو أمام شباب قسنطينة بنتيجة هدف مقابل صفر سجله عرجي (د75) على ملعب بن عبد المالك في مدينة الجسور المعلقة.

وبهذا يواصل المدرب خير الدين ماضوي تحقيق النتائج الإيجابية منذ التحاقه بالعارضة الفنية للسنافر، حيث أصبح شباب قسنطينة في المركز الثالث مناصفة مع شبيبة الساورة ونادي بارادو وبات يحلم أكثر بإنهاء الموسم في أحد المراكز الثلاثة المؤهلة لمشاركة إفريقية.

في مقابلة أخرى، عقد نجم مقرة وضعية نصر حسين داي بعدما فاز عليه بنتيجة هدف مقابل صفر سجله سجله بورحلة (د29).

وبهذه النتيجة تبقى النصرية في المركز 16 برصيد 18 نقطة، فيما يبتعد أصحاب الأرض أكثر عن مراكز الهبوط ( مرتبة 11، 32 ن).

في مقابلة أخرى جمعت بين فريقين يتواجدان في مراكز مريحة وسط الترتيب، واصل أولمبي الشلف نتائجه المميزة مؤخرا وأطاح بالضيف اتحاد بسكرة بنتيجة هدفين مقابل صفر سجلهما سنوسي (45+2 ض.ج)، بعزيز (59).

قمة الجولة احتضنها ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو بين شبيبة القبائل واتحاد الجزائر وانتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

النتائج:

الخميس 31 مارس:

سريع غليزان - هلال شلغوم العيد 1-2

الجمعة 1 أفريل:

أولمبي الشلف - اتحاد بسكرة 2-0

شباب قسنطينة - نادي بارادو 1-0

نجم مقرة -نصر حسين داي 1-0

مولودية الجزائر - أولمبي المدية 0-0

شبيبة القبائل - اتحاد الجزائر 1 - 1

مباريات مؤجلة:

شباب بلوزداد - أمل الاربغاء

مولودية وهران - شبيبة الساورة

وداد تلمسان - وفاق سطيف

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 48 21

2. مولودية الجزائر 42 24

3 . شبيبة الساورة 40 21

--. نادي بارادو 40 24

--. شباب قسنطينة 40 24

--. شبيبة القبائل 40 23

7. اتحاد الجزائر 38 24

8. وفاق سطيف 34 21

--. أولمبي الشلف 34 24

10. اتحاد بسكرة 33 24

11. نجم مقرة 32 24

12. أمل الأربعاء 27 23

--. هلال شلغوم العيد 27 23

14. مولودية وهران 24 22

15. أولمبي المدية 21 23

16. نصر حسين داي 18 24

17. سريع غليزان 16 24

18. وداد تلمسان 10 23.