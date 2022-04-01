أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ أن طرفي النزاع ردا بالإيجاب على اقتراح هدنة شهرين تبدأ في الثاني من افريل .

وقال المبعوث الأممي إن الأطراف المتحاربة وافقت على وقف العمليات الهجومية الجوية والبرية والبحرية داخل وعبر حدود اليمن

أضاف أنها وافقت كذلك على دخول سفن الوقود ميناء الحديدة واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء، على أن تكون الرحلات إلى وجهات محددة سلفاً في المنطقة.

واستبق وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك إعلان المبعوث الأممي بتغريدة أكد فيها أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ترتيبات إطلاق سراح أسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة، في خطوة تدعم الدعوة لإقامة هدنة

وأعلن بن مبارك عن إطلاق سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة، قائلا إن هذه الخطوات تأتي بناء على توجيهات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدعم المبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى الهدنة.

ورحب مبعوثا الأمم المتحدة والولايات المتحدة، بتحركات الهدنة المؤقتة التي اتخذتها أطراف الحرب في اليمن باعتبارها خطوات مشجعة، في حين شددا على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار أكثر شمولاً