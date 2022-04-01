بعث قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، رسالة إلى الشعب الجزائري بعد ثلاثة أيام من خيبة عدم التأهل إلى كأس العالم 2022.

وكتب محرز على حسابه في الفايسبوك: "بعد بضعة أيام من التفكير بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي، أود اليوم أن أخاطبكم .. كنا قد عشنا لحظات جد صعبة بعد كأس إفريقيا الأخيرة، وهذه الهزيمة في اللحظات الأخيرة في مقابلة بتلك الأهمية مع الجزائر آلمتني كثيرا، قلبي محطم ولا أعلم كيف سأتجاوز هذا الإخفاق مع منتخب بلدي الذي لطالما أحببته".

وأضاف نجم "الخضر": عندما أفكر فيما حصل أشعر بحزن عميق لأنني أعلم لأي درجة تخصصون وقتكم لمساندتنا، تشجيعاتكم لم تكافئ وأنا جد محبط لذلك .. أعلم ما كان يمثل لكم المشاركة في كأس العالم، وباعتباري قائدا للمنتخب من واجبي تحمل المسؤولية عندما تكون الأمور سيئة، ولهذا أنا أخاطبكم اليوم".

وعبر محرز عن تأثره من بعض الرسائل التي تشكك في حبه لقميص "الخضر"، قائلا: "تقارنون بين النادي والمنتخب وهذا غير قابل للمقارنة، تعلمون أن القدوم للعب مع بلادي فخر بالنسبة لي. أحمل هذا القميص والعلم منذ 8 سنوات في كل أنحاء العالم، وحتى إذا لا أعلم ما سيحدث في المستقبل، الجزائر ستبقى دائما في قلبي".

وشكر لاعب السيتي مدرب المنتخب جمال بلماضي وطاقمه على العمل الذي قاموا به منذ حوالي أربعة سنوات، بالنظر إلى حال المنتخب قبل قدومه، قائلا: "أنا حزين لأجل بلماضي لأنه شخص يحب بلده قبل كل شيء".

وختم محرز رسالته " في هذه اللحظة، يجب آخذ بعض الوقت لتقبل ما حدث، لكن كونوا متأكدين أنكم تستطيعون الاعتماد علينا لإيجاد الحلول والعودة أكثر قوة كما فعلنا من قبل، هدفنا سيكون دائما وضع الجزائر في الأعلى .. تحيا الجزائر".