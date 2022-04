Le Front des forces socialistes (FFS) a considéré que la libération des détenus d’opinion, est un pas important vers l’apaisement et permettra d’entamer un processus politique consensuel.

Le FFS considère que de tels pas «s’ils sont accompagnés d’une véritable volonté politique» pour construire un Etat de droit et de démocratie, «sont de nature à instaurer un climat d’apaisement et à rétablir la confiance, permettant d’entamer un processus politique consensuel visant à bâtir un Etat souverain et fort avec l’adhésion de son peuple».