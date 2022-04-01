أعلنت لجنة الأهلة التابعة لمسجد باريس الكبير، مساء اليوم الجمعة، عن أن يوم السبت الموافق للثاني من شهر أفريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك في فرنسا.

واجتمعت الفيدراليات السبع في غياب إتحاد المساجد في فرنسا الذي يمثله محمد موساوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية سابقا.

ويتعلق الأمر بـ"تجمع المسلمين بفرنسا"،"مسلمو فرنسا"، "الفيديرالية الفرنسية للجمعيات الإسلامية الإفريقية لجزر القمر والآنتيل" إلى جانب "الفرع التنسيقي للأتراك المسلمين بفرنسا"، "الكونفدرالية الإسلامية ميلي غوريس" وأيضا "إيمان وممارسة"، آخر الجمعيات الموقعة على ميثاق مبادئ الإسلام .

وتجدر الإشارة إلى أنه لأول مرة منذ 20 سنة، تجتمع لجنة الأهلة تحت راية الفيدراليات التنسيقية التابعة لمسجد باريس الكبير وليس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

وبارك عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيز، للجالية المسلمة بفرنسا، قدوم شهر رمضان، داعيا مسلمي فرنسا أن يجعلوا من هذه المناسبة شهرا للبركة والتضامن والتلاحم مع جميع المواطنين الفرنسيين.