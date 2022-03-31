تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإيطالي، السيد ماريو دراغي، تمحورت حول "واقع العلاقات الثنائية المتينة، وسبل تعزيزها، وكذا تطوير العمل الحكومي" حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من رئيس وزراء جمهورية إيطاليا، السيد ماريو دراغي تناولت واقع العلاقات الثنائية المتينة، وسبل تعزيزها، وكذا تطوير العمل الحكومي".

وكان الاتصال الهاتفي، "فرصة لإطلاع السيد الرئيس بزيارة وفد يمثل شركة إيني الإيطالية الأحد المقبل، للجزائر، تدخل في إطار التعاون الطاقوي، بين البلدين"، حسب ما أورده المصدر ذاته.

وأضاف البيان أنه و "تعزيزا لهذا التعاون الثنائي، قبل السيد رئيس الوزراء الإيطالي، دعوة رئيس الجمهورية لزيارة الجزائر، في أقرب فرصة"