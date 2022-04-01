كشفت واج عن إعداد ميثاق أخلاق لحماية المواقع و المعالم السياحية من طرف وزارة السياحة و الصناعة التقليدية بالتنسيق مع دوائر وزارية أخرى والذي يشكل حلقة في غاية الأهمية في تثمين وحماية هذه الفضاءات السياحية عبر الوطن.

و يهدف هذا الميثاق إلى إرساء قاعدة لتكاثف جهود كافة المتدخلين في مجال السياحة من هيئات و فعاليات للقيام بأدوارهم في الحرص على حماية المواقع و المعالم السياحية الجزائرية لأنها تشكل مقوما للسياحة وعناصر جذب سياحي بامتياز.

و يراهن في هذا الصدد بصفة أكبر على دور المرصد الوطني للمجتمع المدني و العمل في هذا التوجه لحماية مكونات الموروث السياحي والثقافي بالجزائر، حسبما أشار إليه وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي يوم الجمعة في ختام زيارته التفقدية لولاية تيميمون.

و تشكل المنصة الرقمية التي سيتم استحداثها قريبا للتعريف بالمقومات السياحية عبر الوطن إحدى الآليات العملية لترقية وجهة الجزائر في إطار توجيهات السلطات العمومية لرقمنة مختلف المصالح الإدارية، مثلما أوضح وزير القطاع.

كما سيتم العمل على تعزيز التكوين الذي كان مطلبا ملحا للمتعاملين الإقتصاديين بولاية تيميمون، حيث سيتم في هذا الشأن تفعيل الإتفاقية المبرمة بين قطاعي السياحة و الصناعات التقليدية و التكوين و التعليم المهنيين بالتنسيق مع السلطات المحلية لفتح فرع محلي للتكوين في الفندقة و الإطعام، و قد يرتقي الفرع إلى معهد للسياحة إذا ما تم تسجيل مزيد من طلبات التكوين في هذا الإختصاص، مثلما شرح حمادي.