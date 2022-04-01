حذّرت منظمات إنسانية من احتمال تعرّض اللاجئين الأوكرانيين للاستغلال من قبل عصابات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، بينما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين تجاوز 4 ملايين حتى اليوم.

ودفعت تقارير المنظمات الإنسانية الشرطة البولندية إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتكثيف المراقبة، بينما قررت المنظمات الإنسانية تغيير قواعد إيواء اللاجئين واصطحابهم.

وتقول الشرطة البولندية إن معظم اللاجئين هم من النساء والأطفال، لذلك فإنها تراقب كل شيء في الحدود والطرقات

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فرّ أكثر من 4.1 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فيفري

لكن تدفق اللاجئين تباطأ بشكل ملحوظ منذ 22 مارس إلى حوالي 40 ألف عبور يوميا، وفق المفوضية