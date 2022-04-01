يتضمن برنامج ديوان رياض الفتح خلال شهر رمضان المعظم عروضا موسيقية و ترفيهية متنوعة على مستوى فضاءاته بالعاصمة من 7 أفريل إلى 1 ماي.

و جاء في بيان لذات الديوان ان "الجمهور سيتمكن من خلال هذا البرنامج التمتع بعروض موسيقية متنوعة و موسيقى الشعبي من تنشيط عدة مطربين مثل عبد القادر شاعو و فرقة "تيكوباوين" و سمير العاصمي و سامي زرياب و تانينا و لمين سعدي الذين سيتعاقبون على الخشبة بقاعة ابن زيدون بداية من 8 أفريل''.

كما ستحتضن هذه القاعة أيضا أمسيات موسيقى الجاز التي تنظمها الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بمناسبة اليوم العالمي لموسيقى الجاز المصادف ل 30 أفريل من كل عام.

و قد سطر المنظمون أيضا برنامجا للأطفال الذين سيرفهون عن أنفسهم من خلال حضور عروض المهرجين والألعاب التربوية و الأغاني حسب الديوان الذي أعلن عن انطلاق هذه الأنشطة بداية من 7 أفريل في قاعة "المسرح الصغير".

و اضافة إلى الموسيقى و النشاطات الترفيهية، يشتمل برنامج ديوان رياض الفتح عروضا خاصة بالفنون التشكيلية و الصناعات التقليدية و عروض أفلام و لقاء حول مسيرة عبد الحميد بن باديس بمناسبة يوم العلم.