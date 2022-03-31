تلقى، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التهاني من أمير دولة قطر والرئيس المصري، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتلقى الرئيس تبون مكالمة هاتفية من أخيه صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، قدّم فيها تهانيه، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنيا، للسيد الرئيس وللشعب الجزائري، مزيدا من الارتقاء والهناء .

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من جانبه شكره لأمير قطر، راجيا له، وللشعب القطري الشقيق، دوام الاستقرار والرخاء

من جهته، هنأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، متمنيا له وللشعب الجزائري دوام الهناء والاستقرار.

بدوره هنأ رئيس الجمهورية، تبون، شقيقه المصري، شاكرا إياه على مشاعره النبيلة، متمنيا له وللشعب المصري الشقيق، المزيد من الخير واليمن والبركات.