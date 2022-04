Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, vendredi soir, ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du mois sacré du Ramadhan, l'invitant à davantage de vigilance et de prudence et au respect du protocole sanitaire dans tous les espaces publics.

Dans un message adressé à la Nation à l'occasion de l'avènement du mois sacré du Ramadhan, le Président Tebboune a adressé ses vœux aux citoyens, remerciant Allah pour l'amélioration de la situation pandémique, ce qui a permis "l'ouverture totale des mosquées devant les fidèles pour accomplir la prière des Tarawih dans un climat de sérénité et de tranquillité".

Le Président Tebboune a rappelé, à cet égard, aux Algériens la "nécessité de faire montre de vigilance et de prudence, et de respecter les mesures du protocole sanitaire dans tous les espaces publics".

Le président de la République a exhorté également les citoyens à saisir ce mois sacré pour "renforcer les liens de solidarité et de fraternité connus chez les Algériennes et Algériens" et à "éviter la consommation excessive et le gaspillage, au moment où plusieurs pays souffrent d’une pénurie d'approvisionnement et de la malnutrition, voire de famine, dans un contexte mondial marqué par des mutations profondes".

S'adressant aux commerçants, le président Tebboune les a appelés à "être cléments envers les concitoyens et concitoyennes" et à ne pas céder à l'argent facile au détriment du citoyen.

Renouvelant ses "vœux" les plus sincères aux Algériens à l'intérieur et à l'extérieur du pays, le président de la République a rappelé que le mois sacré du Ramadhan est une "opportunité pour tirer les sens de la patience, du contentement et de la méditation".