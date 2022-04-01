أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، في بيانها اليومي المتعلق بنتائج العملية العسكرية في أوكرانيا، أنه تم استهداف مطارات عسكرية أوكرانية بمدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك بصواريخ عالية الدقة.

وجاء في بيان الوزارة تم استهداف المطارات العسكرية الأوكرانية وتدميرها في مدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك، باستخدام صواريخ عالية الدقة. وتدمير مرافق تخزين البنزين والوقود في مصفاة كريمنشوك، حيث يتم إمداد القوات الأوكرانية في المناطق الوسطى والشرقية منها، باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى.

كما تم إسقاط مروحيتين من طراز Mi-24، وتدمير 24 طائرة بدون طيار (مسيرة) و67 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 54 منطقة تركزت فيها المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. وبهذا تكون القوات الروسية قد دمرت 381 طائرة مسيرة أوكرانية و1882 دبابة منذ بداية العملية الخاصة.