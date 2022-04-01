أصيب ستة أشخاص بجروح متفاوتة من بينهم أربعة أطفال في حادث مرور وقع مساء البارحة بالطريق الوطني رقم 05 في شطره العابر لولاية ميلة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لذات الولاية في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافات الوحدة الثانوية لدائرة تاجنانت تدخلت مساء هذا الجمعة في حدود الساعة السادسة وتسعا وأربعين دقيقة لأجل حادث مرور ناجم عن اصطدام بين ثلاث سيارات سياحية تحمل ترقيم كل من ولايات ميلة وقسنطينة وسطيف، بالطريق الوطني رقم 05 وبالتحديد عند المدخل الشرقي لمدينة تاجنانت.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 36 و34 سنة وبينهم أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و10 سنوات، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية ونقلوا على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات للعيادة متعددة الخدمات بتاجنانت.