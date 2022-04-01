أشار المرشح اليميني المتطرّف لانتخابات الرئاسة الفرنسية إريك زمور إلى اعتزامه منع محالّ الجزارة الحلال حال فوزه بانتخابات الرئاسة المقبلة، واعدًا بدعم الجزّارين الفرنسيين.

ونشر زمور عبر حسابه في تويتر صورًا لزيارته سوق منطقة رانجيس قرب العاصمة باريس، رفقة عدد من الجزّارين الفرنسيين حاملًا دجاجة مذبوحة بالصعق الكهربائي، قائلًا إنه سيعمل على دعمهم ومشيدًا بعملهم مضيفًا إنهم يعملون بجهد من أجل أن يكون المطبخ الفرنسي رائدًا عالميًا.

في حين، سبق لجوردن بارديلا، تأكيده أن مرشحة حزبه في الرئاسيات مارين لوبان تعهدت هي الأخرى بمنع الأطعمة الحلال الخاصة بالمسلمين والكوشر الخاصة باليهود، إذا فازت هي الأخرى في انتخابات الرئاسة.

وبحسب بارديلا فإن "الطريقة الإسلامية في الذبائح تصيبه بالصدمة، ولا يريد رؤيتها مستقبلًا في فرنسا"، وفق زعمه.