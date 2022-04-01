تمكن مسعفو الحماية المدنية لولاية جيجل ليلة البارحة من إنقاذ سيدة سقطت في بئر جاف عمقه 14 مترا بمنطقة إيدم بني بلعيد في بلغيموز.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافات الوحدة الثانوية ببلغيموز مدعومة بفرقة الغطس للوحدة البحرية، تمكنت من إنقاذ امرأة سقطت في بئر جاف عمقه 14 مترا بالمكان المسمى ايدم ببني بلعيد، ببلغيموز.

وأضافت الحماية المدنية إن الفرق المتدخلة تمكنت من الوصول إلى الضحية البالغة من العمر 44 سنة في عمق البئر، وإسعافها في عين المكان وانتشالها ونقلها إلى المركز الصحي بالعنصر، حيث كانت تعاني من إصابات متعددة.

وأشار ذات المصدر إلى إن إسعافات الحماية المدنية تدخلت مباشرة بعد تلقيها لنداء النجدة في تمام الساعة الثامنة ليلا وعشرين دقيقة مدعومة بفرقة الغطس للوحدة البحرية وفرقة التعرف والإنقاذ في الأماكن الوعرة.