أعلن الجيش المالي في بيان يوم أمس الجمعة عن القضاء على 203 إرهابيين، واعتقال 51 آخرين خلال عمليات جوية وأرضية نفذها على معاقلهم بمنطقة دجيني وسط البلاد.

وأضاف البيان أنه خلال هذه العمليات التي نفذت من 23 الى 31 مارس، تم أيضا حجز العديد من الأسلحة والمعدات وحجز أو إحراق 200 دراجة نارية.

وأشار إلى أن هذه العملية العسكرية الكبيرة شاركت فيها قوات برية وأخرى محمولة جوا من القوات الخاصة، وجاءت بناء على عمليات استخباراتية حول اجتماعات بين مختلف الكتيبات الإرهابية في بلدة مورا والتي تعد منذ سنوات معقلا للجماعات الإرهابية. كما أن عمليات التمشيط والتأمين ماتزال متواصلة في المنطقة.