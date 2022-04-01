ينهي سهرة اليوم السبت، فريق شباب بلوزداد مشواره في دوري المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا وذلك عندما يواجه نادي الترجي التونسي على أرضية ميدان حمّادي العقربي بداية من الساعة العاشرة ليلا.

ويسعى ممثل الكرة الجزائرية، إلى تحقيق فوز يمكنه من التأهل إلى الدور القادم في الصدارة وهو يبحث عنه كذلك فريق باب السويقة المتعادل بهدف لمثله في لقاء الإياب بملعب 5 جويلية. وقال مدرب " السياربي" ماركوس باكيتا، خلال مؤتمر صحفي برادس نقل تفاصيله موقع " كورة": "إراحة بعض الأساسيين، لا يعني أننا لن نلعب من أجل الانتصار".

وأضاف: "الحظوظ في مباراة الغد ستكون متساوية أمام منافس كبير، وجميع الفرق التي تأهلت لدور الثمانية لها نفس المستوى تقريبا".

وتابع: "نأمل إنهاء المجموعات في الصدارة، ولدي ثقة في اللاعبين لتحقيق الفوز، خاصة أننا سنخوض المواجهة بعيدا عن الضغوط، بعد حسم ورقة التأهل".

أما راضي الجعايدي فتحدث عن المواجهة قائلا: "المباراة ستكون صعبة للغاية على الطرفين ونحن كلنا عزم على الفوز بها، لأنه يهمنا إنهاء دور المجموعات في الصدارة ولذلك فإن لقاء الغد سيكون حماسيا الى أبعد الحدود".

وأضاف: "جميع اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم سيسجلون حضورهم في المباراة ويقدمون كل ما لديهم للخروج بالنتيجة التي يأملها الجميع".

وتابع الجعايدي:"لاعبونا واعون بأهمية إنهاء دور المجموعات في صدارة الترتيب التي تمنحهم دفعة معنوية، كما تزيد من فرص الذهاب بعيدا في المسابقة والمراهنة على اللقب".

للتذكير فإن الترجي وبلوزداد ضمنا التأهل عن المجموعة الثالثة، بعدما جمع كل منهما 11 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النجم الساحلي صاحب المركز الثالث، مع تبقي جولة واحدة على نهاية دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.