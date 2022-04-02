تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بعين يوسف، في تلمسان، من حجز كمية معتبرة من الأدوية محل سرقة من داخل صيدلية، بناء على شكوى مقدمة من طرف أحد المواطنين مفادها تعرض صيدليته للسرقة من طرف مجهولين.

وعلى الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان رفقة أفراد خلية الشرطة التقنية، وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات، أسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و35 سنة وحجز كمية من المواد الصيدلانية تقدر بـ 2697 قرصا كانت موجهة للترويج كأقراص مهلوسة و42 قارورة أدوية، وفور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة.

من جهة أخرى، تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد ميمون، في إطار محاربة الإجرام المنظم واللصوصية، واستغلالا لمعلومات مؤكدة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تخريب وسرقة الكوابل الهاتفية النحاسية، حيث تم ضبط أفراد ذات الشبكة في حالة تلبس يقومون بتخريب وسرقة هذه الكوابل بإقليم الاختصاص، وهم ثلاثة أشخاص تم توقيفهم وحجز وسيلة نقل، بالإضافة إلى وسائل القطع والتخريب.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون، تمكن المحققون من الوصول إلى جميع أفراد الشبكة البالغ عددهم تسعة أشخاص، من بينهم أصحاب خبرة في مجال العمل، في كيفية التركيب والتوصيل في مؤسسات شبكة الاتصالات.

وكبّدت هذه الجريمة شركة اتصالات الجزائر، خسائر معتبرة بلغت خلال سنتي 2021-2022، أكثر من 02 مليار سنتيم، ناهيك عن تعطيل مؤسسات الدولة وحرمان المواطن من خدمات الاتصال.