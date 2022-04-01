رحبت الجزائر، اليوم السبت، بالهدنة في اليمن التي أعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، اعتبارًا من بداية شهر رمضان ولمدة شهرين، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان، إن الجزائر تأمل في أن تشكّل هذه الخطوة محطة هامة في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم يضمن تسوية شاملة للأزمة في اليمن الشقيق.

وأكد البيان، إن الجزائر تثمن مجددا هذه المبادرة، وتؤكد دعمها لكل الجهود والمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي، وعلى رأسها المشاورات الحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذا المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، قصد تحقيق مصالحة دائمة تحفظ وحدة اليمن واستقلاله وتعود بالأمن والاستقرار والسلام على المنطقة كافة.