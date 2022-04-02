حجز عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة قصر الشلالة، بتيارت، 232 قرص مهلوس، بمسكن شاب يتاجر في المؤثرات العقلية.

وذكر بيان مصالح الأمن، بأن العملية تمت باستغلال معلومات تفيد بوجود شخص يروج المؤثرات العقلية بأحد أحياء بلدية قصر الشلالة، أوقف إثر تحقيق مفتوح في القضية، حيث أسفر تفتيش مسكنه بإذن من النيابة العامة عن ضبط 232 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، إضافة إلى أربع قارورات سائل مخدر ومبلغ مالي من عائدات بيع المؤثرات العقلية.

وقدّم الموقوف البالغ من العمر 36 سنة، أمام النيابة العامة بمحكمة قصر الشلالة، وأودع الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق، بتهمة حيازة المؤثرات العقلية.