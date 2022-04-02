أبدى حارس فريق مولودية الجزائر، فريد شعّال سعادته الكبيرة عقب تلقيه استدعاء من قبل الطاقم الفني للمنتخب المحلي بقيادة المدرب مجيد بوﭬرة وذلك للدخول في المعسكر الإعدادي الذي تتخلله مواجهتين وديتين أمام الطوغو بملعب مصطفى تشاكر يومي السابع والعاشر من أفريل الجاري.

وقال شعّال اليوم السبت في تصريح لـ "الخبر": سعيد بتواجدي في قائمة المنتخب الوطني المحلي، عملت بشكل مكثف وآمنت بقدراتي خاصة بعد بداية موسم صعبة بالنسبة لي".

وأردف: "استطعت بفضل مجهوداتي أن اقنع الطاقم الفني في النادي الذي وضع ثقته في شخصي، وهو ما سمح لي بالعودة بقوة إلى مستواي المعهود".