أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن قيمة الجوائز المالية التي ستُمنح للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، وحسب موقع شبكة قنوات " بيين سبورتس القطرية " فإن تفاصيل الجوائز المالية جاء كالآتي:

بطل المونديال: 42 مليون دولار

الوصيف: 30 مليون دولار

صاحب المركز الثالث: 27 مليون دولار

صاحب المركز الرابع: 25 مليون دولار

أصحاب المراكز من 5 إلى 8: 17 مليون دولار لكل منتخب

أصحاب المراكز من 9 إلى 13: 16 مليون دولار لكل منتخب

أصحاب المراكز من 17 إلى 32: 9 مليون دولار لكل منتخب

كما كشف المصدر ذاته، أن جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر ستنال مبلغاً قدره 1.5 مليون دولار من أجل إعداد العدّة للبطولة العالمية.