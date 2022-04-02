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الكشف عن قيمة الجوائز المالية لكأس العالم

رياضة
2 افريل 2022 ()
الوكالات/ شاهر.ع
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 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن قيمة الجوائز المالية التي ستُمنح للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، وحسب موقع شبكة قنوات " بيين سبورتس القطرية " فإن تفاصيل الجوائز المالية جاء كالآتي:

بطل المونديال: 42 مليون دولار

الوصيف: 30 مليون دولار

صاحب المركز الثالث: 27 مليون دولار

صاحب المركز الرابع: 25 مليون دولار

أصحاب المراكز من 5 إلى 8: 17 مليون دولار لكل منتخب

أصحاب المراكز من 9 إلى 13: 16 مليون دولار لكل منتخب

أصحاب المراكز من 17 إلى 32: 9 مليون دولار لكل منتخب

كما كشف المصدر ذاته، أن جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر ستنال مبلغاً قدره 1.5 مليون دولار من أجل إعداد العدّة للبطولة العالمية.

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