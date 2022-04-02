سجل العراق الذي يعد النفط أبرز مصدر لإيراداته المالية، أعلى معدل إيرادات نفطية منذ 50 عاما.

وصدر من النفط ما يساوي 11,07 مليار دولار. مستفيدا من ارتفاع لأسعار الخام عالمياً التي أعقبت الأزمة الأوكرانية.

وذكر بيان صادر عن وزارة النفط العراقية أن مجموع كمية الصادرات لشهر مارس من النفط الخام بلغ أكثر من 100 مليون برميل ويعد ما حققه من إيرادات الأعلى منذ عام 1972.

ويعتبر العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في مجموعة أوبك بلس.

وانضم العراق إلى اتفاق أوبك+ في عام 2019. وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الخام وأبقت الدول المنتجة على مستويات إنتاجها.

وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية. وتوافقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك بلس" الخميس على الالتزام بالخطط المعدة متجاهلة الدعوات إلى الحد من ارتفاع الأسعار.

وتخوفا من المزيد من الارتفاع عمدت الولايات المتحدة لخفض الأسعار إلى إغراق السوق بالنفط مستخدمة احتياطياتها الاستراتيجية وناشدت الحلفاء استخدام مخوزونهم الاستراتيجي. وحذت أكثر من ثلاثين بلدا حذو الولايات المتحدة بحسب تصريحات بايدن.