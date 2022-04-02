عثرت الشرطة على مصور الحرب الأوكراني ماكسيم ليفين ميتا بالقرب من قرية شمال كييف، حسب ما أوردت "بي.بي.سي".

وفقًا لنفس المصدر، لم تسمع أخبار عن ليفين، البالغ من العمر 40 عامًا، منذ 13 مارس عندما كان يوثق المواجهات العسكرية في منطقة فيشغورود شمال كييف.

وأكد مساعد الرئاسة الأوكراني أندريه يرماك في رسالة على تلغرام على أنه "تم العثور على جثة ليفين بالقرب من قرية جوتا ميزيجيرسكا في الأول من افريل".

وعمل ليفين في الموقع الإخباري الأوكراني "LB.ua" لأكثر من عشر سنوات، وشوهدت صوره ومقاطع الفيديو التي يوثقها في الحرب بجميع أنحاء العالم، كما ساهم بالصور في وسائل إعلام دولية بما في ذلك "بي.بي.سي".

وقتل ثمانية صحفيين على الأقل في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فيفري الماضي.