L’Irak, dont l’or noir est la première source de revenus, a battu, en mars, un record vieux d’un demi-siècle en mars en exportant pour 11,07 milliards de dollars de pétrole (10,02 milliards d’euros), dans un contexte de hausse des prix tirés vers le haut notamment par la guerre en Ukraine.

Deuxième pays exportateur de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), l’Irak a exporté 100 563 999 barils pour des ventes s’établissant à 11,07 milliards de dollars (10,02 milliards d’euros), soit le revenu le plus élevé jamais réalisé depuis 1972, juste avant le premier choc pétrolier de 1973, a expliqué le ministère dans un communiqué, ajoutant que le pays avait produit en moyenne 3,244 millions de brut par jour en mars 2022.

En février, les recettes pétrolières avaient déjà atteint un plus haut en huit ans, à 8,5 milliards de dollars (7,7 milliards d’euros) avec des exportations quotidiennes de 3,3 millions de barils de pétrole. L’Irak dispose d’immenses réserves d’hydrocarbures et tire 90 % de ses revenus de la vente de pétrole.

Dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les prix de l’énergie ont tendance à grimper, tandis que les pays producteurs de pétrole limitent leur offre. La Russie est le deuxième plus gros exportateur de pétrole au monde, derrière l’Arabie saoudite.