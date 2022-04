Le journaliste « non armé » aurait été atteint par « deux tirs » de militaires russes, d’après une ONG ukrainienne.

Un photographe et documentaliste ukrainien chevronné, Maks Levine, dont on était sans nouvelles depuis trois semaines, a été retrouvé mort après le retrait de troupes russes d’un territoire proche de Kiev, a annoncé samedi 2 avril la présidence ukrainienne. Pour le parquet ukrainien, le photographe a été victime de tirs de soldats russes.

« Il a disparu dans la zone des hostilités le 13 mars dans la région de Kiev. Le 1er avril, son corps a été retrouvé près du village de Gouta Mejyguirska », à quelques dizaines de kilomètres au Nord de la capitale, a indiqué sur Telegram le chef de l’administration présidentielle Andriï Iermak.

Selon l’ONG ukrainienne IMI (Institut of mass information) citant des informations préliminaires du parquet général, le journaliste « non armé » aurait été atteint par « deux tirs » de militaires russes.

« Il était sans armes et portait une veste “Presse” et a été tué comme cinq autres journalistes depuis le début de la guerre en #Ukraine » , a réagi de son côté l’organisation Reporters sans Frontières (RSF). « Cibler les journalistes est un crime de guerre », rappelle RSF sur son compte Twitter.