تطمح الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لرفع عدد مسافريها إلى 55 مليون مسافر سنويا في آفاق 2025، حسبما أفاد به اليوم السبت المدير العام للشركة، كريم عياش.

وأوضح عياش في رسالة موجهة لعمال الشركة بمناسبة حلول شهر رمضان، أن الشركة تعمل على "مواصلة تجسيد البرنامج المسطر في مجال إصلاح وعصرنة أدوات الإنتاج الأساسية، خاصة منها الهياكل القاعدية وعتاد الجر، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المسطرة في آفاق سنة 2025، والتي تتمثل في نقل 12 مليون طن من البضائع و55 مليون مسافر سنويا".

كما جدد عزم المديرية العامة على مواصلة مختلف ورشات الإصلاح والتطوير التي تم إطلاقها لاسيما ما يتعلق ب"تحسين وعصرنة تسيير الموارد البشرية وتسوية مختلف الملفات العالقة منذ سنوات وتصحيح الاختلالات المسجلة وتحقيق أقصى شروط العدالة والشفافية في هذا المجال".

ستسمح مختلف هذه الورشات بـ "تحسين وضعية الشركة وتطويرها"، حسب عياش الذي أكد حرص المديرية العامة على أن تتم هذه الإصلاحات في إطار "روح التشاور والتعاون"، وأنها لن "تمس بحقوق العمال ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية التي تكفلها القوانين والاتفاقيات الجماعية".