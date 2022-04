Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger Remtane Lamamra a pris part, aujourd’hui, via la technique de téléconférence, à une réunion de coordination du groupe ministériel de contact arabe. Le secrétaire général de la Ligue Arabe Abou El Ghaydh, a lui aussi, pris part à cette réunion, dont l’ordre du jour était la crise ukrainienne.

Cette réunion, précise le communiqué du ministère des AE, s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine visite des ministres des affaires étrangères de l’Algérie, de la Jordanie, du Soudan, de l’Irak et de l’Egypte à Moscou et à Varsovie pour s’entretenir avec leurs homologues russes et ukrainiens.