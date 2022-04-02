أيد مدرب المنتخب السنغالي لكرة القدم، أليو سيسي، زميله مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، وعبر له عن دعمه بخصوص الفضائح التحكيمية في القارة الإفريقية، مؤكدا أنها لا تسمح بتطور كرة القدم في القارة السمراء.

وكان المنتخب الجزائري قد اخفق في التأهل إلى كأس العالم-2022 بقطر، بعد خسارته أمام الكاميرون بنتيجة 1-2 في لقاء العودة، الثلاثاء الفارط بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة، في وقت فاز فيه "الخضر" ذهابا في الكاميرون بنتيجة (0-1)، وتأهل منتخب "الأسود غير المروضة" بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار.

وصرح مدرب المنتخب السنغالي في حوار لصحيفة "لوموند" الفرنسية، ردا على سؤال متعلق بالتحكيم الإفريقي المثير للجدل: "التحكيم فضيحة في القارة الإفريقية.. نحن لا نعرف كيف نتعامل معها".

وتابع: "حتى أولئك الذين يعتبرون حكاما جيدين، يخيبون الآمال.. سأذهب إلى أبعد من ذلك: لماذا لا نلجأ إلى خدمات بعض الحكام من أوروبا؟.. عندما نتحدث عن أخطاء التحكيم يطلب منا التوقف عن التذمر، لكن طالما لم نحل هذه المشكلة فلن يتطور مستوى اللعب".

وذهب المدرب السنغالي إلى أبعد من ذلك عندما قدم دعمه ومساندته إلى الناخب الجزائري جمال بلماضي، الذي كان انتقد عدة مرات التحكيم في إفريقيا، آخرها كان حكم مباراة الجزائر والكاميرون، الغامبي باكاري غاساما، وصرح: "كثيرا ما يتحدث بلماضي عن ذلك (التحكيم).. أنا أفهمه لأنني أعيش ذلك الوضع مثل غيره من المدربين".

وأضاف مدرب "أسود التيرانغا" في معرض تصريحاته: "مشاكل التحكيم تنتج عنها عواقب على مستوى اللعب، لكن في كأس العالم سنرى شيئا آخر، سيكون الحكام مختلفين.. هناك حكام (في إفريقيا) خلال تنفيذ ركنية لا يعرفون الفرق بين دفاع المنطقة ودفاع المراقبة الفردية".

وأردف التقني السنغالي: "يطلب مني ألا أتحدث عن التحكيم حتى لا يتعرض السنغال للمؤامرة، لكن من سيفعل ذلك؟.. أنا إفريقي وأريد أن تتقدم كرة القدم، ومن أجل ذلك يجب أن يتم الاستماع إلينا كمدربين".