سجلت الجزائر 5 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، اليوم السبت، في بيان لها.

وأضاف المصدر أن 4 مرضى تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19".

كما تم إحصاء 6 مرضى في العناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 265684 حالة ومجموع الذين تماثلوا للشفاء 178300، فيما بقي عدد الوفيات مستقرا عند 6874 حالة.

وأضاف البيان أن 43 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة، فيما أحصت 5 ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.