اتهم رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الولايات المتحدة بالوقوف خلف محاولة المعارضة الباكستانية إسقاط حكومته، وفق ما نقلت "الأناضول".

وأضاف خان، في تصريحات، اليوم السبت، أن "محاولة تغيير النظام في باكستان تدخل سافر من الولايات المتحدة في سياستنا الداخلية".

ودعا خان الباكستانيين للاحتجاج يوم غد في كل المدن رفضا للمؤامرات ضد الحكومة.

يشار إلى أنه من المقرر أن يصوت البرلمان غدا الأحد على اقتراح بحجب الثقة قد يطيح رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهم خان المعارضة بالتآمر مع واشنطن لعزله لأنه غير منحاز للغرب ضد روسيا والصين. ووصف خصومه بأنهم "لصوص وجبناء ومخادعون".

وفقد خان الذي يمر بعامه الرابع في منصبه، الدعم المطلوب للنجاة من التصويت بحجب الثقة بعدما تحول العديد من النواب المنتمين إلى حزبه ومجموعات متحالفة معه إلى المعارضة.