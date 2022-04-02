سترسل الولايات المتحدة مساعدات عسكرية بقيمة تصل لنحو 300 مليون دولار لأوكرانيا، كجزء من جهد أوسع لتعزيز قوة القوات الأوكرانية التي تقاوم الغزو الروسي، وفقا لقناة "الحرة".

وستشمل المساعدات الجديدة أنظمة جوية من طراز "بوما" وهي عبارة عن طائرات بدون طيار خفيفة الوزن يتم إطلاقها يدويا بمدى يصل إلى حوالي عشرة أميال.

يمكن لهذه الطائرات التحليق في الجو لمدة ساعتين متواصلة، مما يوفر للقوات البرية الأوكرانية قدرات استطلاع موسعة.

وتعتزم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أيضا إرسال مدافع رشاشة وعربات همفي مدرعة وأجهزة للرؤية الليلية وأنظمة تصوير حرارية وأنظمة اتصالات آمنة تكتيكية وخدمات صور أقمار صناعية تجارية.

كذلك ستشمل المساعدات العسكرية إمدادات الطبية وطائرات بدون طيار من طراز "سويتش بليد" وهي طائرات صغيرة من دون طيار محملة بالمتفجرات تستهدف بشكل خاص الدبابات والعربيات المدرعة.