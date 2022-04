Le président américain Joe Biden a souhaité un bon ramadan aux musulmans des Etats-Unis et aux musulmans à travers le monde et cité, à l’occasion un verset coranique.

Dans un Tweet, Biden a déclaré que ce Ramadan est un mois sacré et le bon moment pour réfléchir et augmenter la spiritualité.

“(La Première Dame) Jill et moi adressons nos meilleurs vœux à la communauté musulmane ici aux États-Unis et dans le monde au début du mois béni du Ramadan”, a déclaré Biden.

Il a ajouté que la communauté musulmane pratique le pardon et la résilience pendant le Ramadan

“Pour faire preuve de compassion et de générosité envers ceux qui en ont besoin, pour donner et célébrer les nombreuses bénédictions de la vie avec des êtres chers”, a déclaré Biden.

De plus, Biden a également cité un verset du Coran, qui est un fragment de l’un des versets de la sourate Al-Zalzalah dans son message.

“Comme l’enseigne le Coran, ‘quiconque fait autant de bien qu’un atome recevra sa récompense'”, a déclaré Biden Biden.

Biden a déclaré que les États-Unis défendraient, également, les droits de l’homme, notamment pour les Ouïghours en Chine, les Rohingyas au Myanmar et d’autres communautés musulmanes dans le monde.