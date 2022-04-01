عانت منذ صغرها من محنة يتعذَّر نسيانها، تلك التي كانت من المفترض أن تعيش واحدة من أكثر الحَيَوات استثنائية بجميع العصور. إنها "إيمي دوبوك دي ريفري"، عرفت في الواقع السائد باسمها الثالث الذي مُنح لها. فقدت والدها وهي لا تزال صغيرة جدًّا لئلا تحتفظ بأي ذكرى عنه، كما توفيت والدتها أيضًا بعده في عام 1772، عندما ناهزت بالكاد من العمر الست سنوات. تكفّل بإيمي وشقيقتها ألكسندرين، عمّهما السيد "دوبوك دي سانت بروف" الذي كانت مزرعته بالقرب من "لا ترينيتي"، على بعد ثلاثة فراسخ(1) من "روبرت". كان بمكانة وصيّ العائلة الذي يمثل ممتلكاتهما، وقد بات هو من يدير معمل ومزرعة السكر في "بونترويال"، إنه لا يزال من الممكن اليوم رؤية أنقاض هذه المستوطنة المزدهرة في ما مضى، قائمة هناك بين الغابات.

كان لدى الفتاتين العديد من الأقارب في المارتينيك، بما في ذلك في "فورترويال" نفسها، حيث أقاموا في الغالب. كانت إيمي مولعة بهذه المدينة الكبيرة، حيث استمتعت أكثر من أي مكان آخر. فهي قريبة جدًّا قبل كل شيء، من قريبتها ييات، أعظم صديقة لها، والتي تكبرها بثلاث سنوات.

كونها كانت تعيش في ضيعة "لا ترينيتي" الهادئة، في "فورترويال"، أين كان المجتمع أنيقًا للغاية في "سانت بيار"، فلا تزال العديد من السفن تفضّل المرفأ بها. لم تغادر إيمي أبدًا زهراء، عزيزتها "دا"، الشخص الذي وبالقرب منها، كانت أفضل من شغر محل أمَّها التي فقدتها باكراً.

الدادة زهراء

كانت هذه الأَمَة، التي لم تعان قط من وضعيتها كعبدة، والتي لطالما عاملها أسيادها بأكبر قدر من اللطف والطيبة، فتاة خلدية سمراء، تجسّد في جمالها سحر وأناقة نساء الهند الغربية(2).

اعتادت "دا زهراء" أن ترتدي في اصطحاب سيّدتها الصغيرة في نزهة كل صباح على الأقدام، بلوزة بيضاء وتنورة قطنية ومَدْراسَها(3) الزاهي مثل ريش ببغاء المقو. أمَّا عند ذهابها إلى القداس في أيام الأحد، أو حتى في أيام الأعياد، فكانت تعرض زينتها بالكامل، من فستان أحمر من الساتان مع ذيل مرتفع فوق تنورات بيضاء مع بلوزات دانتيل شديدة التكلُّف، وقميصاً مطرَّزاً، مع منديل رقبة حريري، ومدراسات مثبتة بـدبابيس مرصَّعة، وقلائد من شرائط عقد، وحلقات من دود الفراش، تتلألأ تحت أشعة الشمس.

لم تكن إيمي وحدها من وجدتها رائعة جدًّا بزيّها، فقد أكثر من ثنائها رفيق عزيز، انخرط عن طيب خاطر في محادثة مع هذه الدمية الشقراء المحبوبة ذات الوركين المتموّجين والنظرة المعذَّبة. لم تكن "دا زهراء" تستمع إلاَّ باسترخاء من أذن واحدة إلى المديح، فقط بما يكفي لتختال بنفسها قليلاً. لقد عاشت من أجل الطفلة حبيبتها، الموكلة بتربيتها، والتي ستتبعها في كل مكان، وكما أكدَّت هي حتى مماتها. كان الأسياد أثناء أيام العبودية يعتبرون العديد من الدادات العجائز، واللواتي قد ربَّين أجيالاً عدة من الكريول الصغيرة، جزءًا لا يتجزَّأ من العائلة.

غالبًا ما كانت فتيات صغيرات أخريات تنضم إلى إيمي وأختها "ألكسندرين دوبوك دي ريفيري" عندما كانت "دا زهراء" في "فورترويال" تنزّه الأطفال، بين سهول السافانا(4)، كانت من بينهن ييات، والتي عاشت دائمًا مع جدَّتها، منذ أن دمَّر إعصار عام 1766 عزبة "غاسبارد جوزيف تاشر دي لاباجيري" على بكرة أبيها. كانت طفلة حلوة ومطيعة، يقف بوقتنا الحالي تمثال الإمبراطورة جوزفين في نفس المكان الذي كانت تلعب فيه مع رفاقها الصغار.

أحبَّت "دا زهراء" سرد قصص مرعبة أعجبت الأطفال كثيراً، وكشأن جميع الهنود الغربيين، كانت مؤمنة بالخرافات للغاية، "الكيمبوا"(5) والمنوّمين المغناطيسيين. اكتشفن أثناء نزهاتهم، في ظل نباتات القنا بزهورها الحمراء وبين سراخس الشجيرات، واحدة من تلك الكنائس الصغيرة المحلية، والتي يتشبث بها تقوى السود الأهالي بجذوع الأشجار في الأماكن الأكثر بريّةً. بدت وكأنها بيتاً للكلاب، معلَّقة هناك بين النباتات المتسلّقة، وسط الطيور متعددة الألوان وطنين الحشرات.

بحملها دائمًا شمعة في جيبها، قامت المرأة السمراء بإشعالها ووضعها بتُقى في هذه الكنيسة الصغيرة. نبست الفتيات الصغيرات معها صلاة إلى الخالق القدير، ثم عدن بخطوة فاترة نحو المدينة وهنَّ يستمعن إلى قصة شبح من "الزومبي"(6)، أبقتهن ذكراه مستيقظات في أسرَّتهن طيلة المساء.

قصَّت دا زهراء - كما لو أنها قابلته – حكاية "الشبح"، إنَّ هذه الفتاة الجميلة في حداد، مرتدية مدراس بيضاء مخطَّطة بالأسود، ومنديلًا أبيض، تمشي حافية القدمين على الطرقات، تحت أشعة الشمس الساطعة. هذه الشبح الرهيبة، التي هي رفيقة "العاصي" أو الشرير، تجرُّ أولئك البؤساء الحمقى إلى الموت، عند مخاطبتها. كان التعبير هو بإيصال فكرة أنه لا يمكن إبعاد هؤلاء الأشرار، سوى عبر الصلاة التي تُتلى في الوقت المناسب، ثم اختتمت دا زهراء قائلة، بأحد الأمثال التي سردتها بغية تلطيف حدَّة قصصها المرعبة تلك:

-لدى كل ثور ذيل لطرد الذباب!

مشروع بسيط

كانت إيمي في عقدها العاشر فتاة صغيرة موهوبة من جميع النواحي بشكل مبهر لا يوصف، وقد بدأ جميع من كان حولها يُلاحظ ذكاءها وفطنتها. كما أضافت ملامحها الفاتنة الناعمة الغنجة إلى حد كبير، والتي ورثتها عن سلالة الكريول، الكثير لجمالها.

رُسمت لها منمنمة من طرف فنان من "سانت بيار"، يدعى "فوربيسور"(7)، عُرف في ذلك الوقت كرسّام رائج جدًّا بين طبقة النبلاء المارتينيكيين، حيث نُقشت صورتها من خلال هذه النسخة المصغَّرة، والتي تُعدُّ الصورة الوحيدة التي نعرفها عنها اليوم.

لم يتم دفع تعليم الفتيات الكريول الصغيرات في القرن الثامن عشر بعيدًا، مع استثناءات نادرة، فقد كانت تُعطى لهم الدروس دائمًا في المستعمرة. ومع ذلك، كان لدى السيد دوبوك دو سان بريف، مدرّس إيمي، والذي كان حريصًا جدًّا على تأسيس ابنة أخيه لاحقًا في أفضل الظروف، فكرة إرسالها إلى فرنسا، حيث طرح ذات يوم هذا الموضوع على أصدقائه، على كلٍّ من السيدة تاشر دي لاباجيري الأم، والسيد لويس غيوم مارلي، فَهُما لم يتوقفا أبدًا عن الاهتمام بالفتاة الصغيرة منذ أن أصبحت يتيمة الأبوين.

-لقد ولدت إيمي مع مثل هذه الهبات الرائعة، كما قال، إنه سيكون من المؤسف عدم تطويرها أكثر. من ناحية أخرى، أخشى ألاَّ تكون مؤسساتنا المدرسية قادرة على منحها التعليم الذي تستحقه.

-هل تخالجك فكرة أفضل؟ سألت السيدة دي لاباجيري.

-نعم، أعتقد أن سيدات دير الزيارة(8)، في "نانت"(9)، يمكنهن جعل من طفلتنا العزيزة، الشابة التي كانت تحلم بها والدتها.

رفعت السيدة العجوز يديها رهبةً.

-إنه طريق طويل جدًّا إلى هناك.

-سترافقها زهراء، كما أن ابنة عمّنا السيدة "دي مونتفرابوف"، المولودة "دوبوك دي بالفون"، والتي تعيش بالقرب من نانت، من ستعتني حتماً بإيمي، كما أنها ستستقبلها في منزلها خلال العطلات. ستعود لنا زهراء في غضون سنوات قليلة، بفتاة شابة مثالية، يمكنها الحصول على أفضل الفرص.

-لدينا علاقات تجارية مستمرة على الدوام مع ميناء نانت، علَّق السيد مارلي.

تمتمت السيدة دي لاباجيري غارقة في الأمر بتمعُّن:

-بالطبع، بالطبع، أنا أفهمك يا صديقي العزيز، إنك تشعر داخل قلبك قريباً من إيمي، وتريد تمامًا أن تحلَّ قدر الإمكان محل والديها اللذين حُرمت منهما في سن صغيرة جدًّا، غير أن هذا كله يتطلب التفكير رويًّا في المسألة، فالمسافة بعيدة من هنا، ويمكن أن تحدث أشياء كثيرة أثناء رحلة بحرية كهذه..

على الرغم من حذر تصوُّرها، إلاَّ أن السيدة الطيّبة لم تستطع توقع الانقلابات المأسوية التي ستحصل لاحقاً، والتي ولدت من وصاية عائلية بسيطة، وصلت إلى قرار أن تُطلَق "إيمي دوبوك دي ريفري" في دوامة كبيرة من المجازفات.

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(1). فرسخ: حوالي 4 كيلومترات تقريباً.

(2). جزر الهند الغربية: جزر الأنتيل، أو الأنتيل هي مجموعة جزر تكون الجزء الأكبر من جزر الهند الغربية، وتشكل الأرخبيل الواقع بين البحر الكاريبي والمحيط الأطلسي وخليج المكسيك. وتنقسم الأنتيل إلى مجموعتين رئيسيتين: جزر الأنتيل الكبر، والواقعة شمالا وتضم كوبا وجامايكا وهسبانيولا وبورتوريكو ،وجزر الأنتيل الصغرى وتتكون هي من مجموعة جزر ليوارد وجزر وندوارد وجزر فنزويلا الشاطئية.

(3).مَدْراس: نسيج خفيف من الحرير والقطن.

(4). السافانا: السفناء، سهل لا شجر فيه.

(5).الكيمبوا: الاسم العام للممارسات السحرية الدينية الناتجة عن التوفيق بين المعتقدات الدينية، في هذه المناطق من المارتينيك.

(6). الزمبي: الأموات الأحياء.

(7). فوربيسور: Fourbisseur

(8). دير الزيارة: دير راهبات زيارة العذراء مريم (عليها السلام).

(9) نانت: Nantes، هي مدينة فرنسية تقع في غرب فرنسا، تمتد المدينة على ضفتي نهر لوار، وتبعد بخمسين كيلومترا عن المحيط الأطلسي.

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