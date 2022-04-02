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غليزان: توقيف 8 أشخاص في عمليات مداهمة لأوكار الجريمة

مجتمع
2 افريل 2022 ()
وأج
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تمكنت عناصر الدرك الوطني  بولاية غليزان من توقيف 8 أشخاص خلال مداهمات لأوكار الجريمة، حسبما علم اليوم السبت لدى ذات الهيئة الأمنية .

واستنادا لما ذكرته خلية الاتصال بذات السلك النظامي، فقد قامت عناصر الدرك الوطني خلال نهاية الأسبوع الجاري و بعد تحديد أوكار الجريمة بتنفيذ عمليات مداهمة دقيقة في عدة نقاط بإقليم دوائر زمورة  ووادي ارهيو و عمي موسى إستهدفت من خلالها الأماكن المشبوهة بترويج المخدرات و الحبوب المهلوسة و كذا أماكن تواجد المنحرفين و معتادي الإجرام.

وتكللت العملية التي دامت ساعات طويلة و تم خلالها مسح كلي للنقاط المستهدفة ضمن إقليم الاختصاص،  يضيف المصدر، بتحقيق الأهداف المرجوة من خلال توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية و قضايا حمل أسلحة بيضاء .

كما تم ضبط و حجز 340 غرام من الكيف المعالج و 755 وحدة من المشروبات الكحولية  و أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام إضافة إلى إسترجاع دراجة نارية

مسروقة و مبلغ مالي من عائدات الترويج، وفق ذات المصدر الذي أشار إلى تقديم الموقوفين لدى الجهات القضائية.

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