تمكنت عناصر الدرك الوطني بولاية غليزان من توقيف 8 أشخاص خلال مداهمات لأوكار الجريمة، حسبما علم اليوم السبت لدى ذات الهيئة الأمنية .

واستنادا لما ذكرته خلية الاتصال بذات السلك النظامي، فقد قامت عناصر الدرك الوطني خلال نهاية الأسبوع الجاري و بعد تحديد أوكار الجريمة بتنفيذ عمليات مداهمة دقيقة في عدة نقاط بإقليم دوائر زمورة ووادي ارهيو و عمي موسى إستهدفت من خلالها الأماكن المشبوهة بترويج المخدرات و الحبوب المهلوسة و كذا أماكن تواجد المنحرفين و معتادي الإجرام.

وتكللت العملية التي دامت ساعات طويلة و تم خلالها مسح كلي للنقاط المستهدفة ضمن إقليم الاختصاص، يضيف المصدر، بتحقيق الأهداف المرجوة من خلال توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية و قضايا حمل أسلحة بيضاء .

كما تم ضبط و حجز 340 غرام من الكيف المعالج و 755 وحدة من المشروبات الكحولية و أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام إضافة إلى إسترجاع دراجة نارية

مسروقة و مبلغ مالي من عائدات الترويج، وفق ذات المصدر الذي أشار إلى تقديم الموقوفين لدى الجهات القضائية.