آلام البطن، الغازات والإمساك ليست أعراض مزعجة فحسب، بل تؤثر أيضاً على مزاجنا. خلال شهر رمضان قد يعانى البعض من مشكلة عسر الهضم والتي قد يكون لها أسباب متعددة مثل تغير النظام الغذائي، الإجهاد أو بسبب الحساسية من بعض أنواع الأطعمة.



الماء الدافئ مع الليمون



زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل ونجوم آخرون مثل جينيفر أنيستون وميراندا كير، أفصحوا مؤخراً عن سر من أسرارهم، وهو أنهم يبدأون يومهم بمشروب الماء الدافئ مع الليمون. بالإضافة إلى فيتامين سي، فإنه يحتوي على ما يسمى البكتين، والذي يدعم عملية الهضم. ماء الليمون مفيد بشكل خاص في الصباح على معدة فارغة.



شراب الكفير



شراب الكفير أو ما يعرف أيضا بالفطر الهندي له فوائد كثيرة وعجيبة على جسم الإنسان . جرب الكفير بدلاً من الزبادي. الكفير له طعم حامض يشبه اللبن الرائب، ولكنه يحتوي على حمض الكربونيك. منتج الحليب السميك الذي يرجع أصله من منطقة القوقاز، غني ببكتيريا حمض اللاكتيك، التي تعتبر صحية للأمعاء وتزيل البكتريت المسببة للأمراض. بالإضافة إلى ذلك، فإن شراب الكفير أسهل في الهضم لأنه يحتوي على نسبة أقل من اللاكتوز مقارنة بالزبادي العادي.



ثمرة الأفوكادو



للأفوكادو تأثير إيجابي على عملية الهضم بفضل الألياف والأحماض الدهنية غير المشبعة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحويل بيتا كاروتين الموجود في الأفوكادو في الجسم إلى فيتامين أ، والذي يحتاجه جسمنا لبناء غشاء مخاطي صحي في الجهاز الهضمي.



سبب آخر قد يدفعك لتناول المزيد من الأفوكادو، إذا تعرفت على ما توصلت إليه دراسة أمريكية مؤخراً. فقد وجد العلماء أن تناول نصف حبة أفوكادو، خاصة أثناء استراحات الغداء، يقلل من الشهية بنسبة تصل إلى 40 في المائة في فترة ما بعد الظهر، وبالتالي يساعد على الإنقاص من الوزن، لمن يرغبون في ذلك.



بذور الشيا



الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف، مثل بذور الشيا، تساعد على الهضم والتالي تسرع عملية تخليص الجسم من السموم. أفضل طريقة لاستهلاك بذور الشيا هي على شكل الحلوى الشحمية أو البودينق (Pudding). للحصول عليها، تترك الحبوب في الماء حتى تتشكل كتلة شبيهة بالهلام. لا يحفز جل بذور الشيا عملية الهضم فحسب، بل يغطي ويحمي أيضاً الغشاء المخاطي المعوي. للألياف أيضاً تأثير جانبي كبير يتمثل في إبقاء الشعور بالشبع لفترة طويلة.