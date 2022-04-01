كشفت مؤسسة بريد الجزائر، عن مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية في الفايسبوك ، أن العمل ينطلق بالمصالح الإدارية من يوم الأحد إلى الخميس، بداية من الساعة 8:30 إلى غاية الساعة 15:30.

أما بالنسبة لأوقات العمل بالمؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الفرق، فستكون بداية من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة 8:30 إلى غاية 17:00 مساء.

وبالنسبة للمؤسسات التى تعمل وفق نظام الخدمة المستمر والمحدود ، فأوقات عملها ستكون بداية من يوم السبت إلى الأربعاء وذلك من الساعة 9 صباحا الى غاية 15:00زوالا ويوم الخميس من الساعة 9:00الى غاية 13:00سا.