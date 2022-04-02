رفض البرلمان الباكستاني، مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، معتبرا أنها أتت بوحي من "قوى خارجية" وألغى جلسة التصويت على سحب الثقة منه. وذكر نائب رئيس البرلمان، قاسم خان سوري، أن "سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان غير دستوري".

وبعد دقائق على ذلك، قال خان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه يطلب من رئيس البلاد حل البرلمان، وفقا لوكالة "فرانس برس". وحسبما ذكرت "رويترز"، قال خان إنه نصح الرئيس بحل البرلمان، داعيا الباكستانيين للاستعداد لانتخابات جديدة.

ووفقا للوكالة، فقد انتشرت قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية بشكل مكثف في شوارع العاصمة إسلام أباد. وتنحي المعارضة باللوم على خان في فشله في إنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد، بينما يقول الأخير دون تقديم أدلة، إن الولايات المتحدة نسقت التحرك الذي يستهدف الإطاحة به.