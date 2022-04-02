يواجه مساء اليوم الأحد، بداية من الساعة الخامسة فريق شبيبة الساورة بملعب "مبومبيلا"، مضيفه روايال ليوبار الإسواتيني وذلك لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية لمرحلة المجموعات وهو على أمل التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويتواجد أشبال المدرب التونسي قيس اليعقوبي أمام حتمية الفوز لا غير بميدان متذيل الترتيب روايال ليوبار، الطامح بدوره لإنهاء مرحلة المجموعات بنتيجة إيجابية، خاصة عقب الخسارة المفاجأة لـ " نسور الجنوب" خلال الجولة الفارطة بعقر الديار ضد أورلاندو بيراتس من جنوب افريقيا.

ولم يملك شبيبة الساورة فريقه بين يديهوهو صاحب المركز الثالث بسبع نقاط،بما أنه مطالب بانتظار نتيجة منافسه المباشر لضمان التأهل، الاتحاد الليبي (الثاني، 10 ن)، الذي يتنقل من جهته الي جنوب افريقيا لمواجهة المتصدر أورلاندو بيراتس (12 ن)، هذا الأخير ضمن صعوده إلى الدور المقبل قبل هذه الجولة. وبهذا لا خيار أمام رفاق المهاجم حامية إلا تحقيق الفوز وانتظار خسارة الاتحاد الليبي على يد اورلاندو بيراتس، فحتى تعادل ممثل ليبيا لا يخدم التشكيلة الجزائرية.

ومن ناحية التعداد، يستفيد فريق "النسور" البشارية من عودة ثلاثة لاعبين مهمين بعد استنفاذهم العقوبة و يتعلق الامر بكل من عماد أبو بكر، محمد عمران و عادل بوشيبة، بالمقابل سوف يضطر التقني التونسي للاستغناء عن خدمات متوسط الميدان بلعيد حميدي، بسبب تراكم البطاقات.

للإشارة أنه في حالة التأهل ستتعرف بعد غدا الثلاثاء شبيبة الساورة على منافسها خلال الدور ربع النهائي، يوم بمناسبة سحب عملية القرعة المقررة بمقر " الكاف " بالعاصمة المصرية وذلك بداية من الساعة الثانية ظهرا.