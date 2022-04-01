توفيت المخرجة السينمائية يمينة بشير شويخ أحد الوجوه البارزة في الساحة السينمائية الجزائرية، وصاحبة العديد من الأفلام، حسبما أفاده شويحي مراد المدير العام للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري.

الراحلة كانت ملمة بكل شؤون صناعة للفيلم السينمائي من كتابة السيناريو إلى الإخراج وكذا السكريبت والمونتاج الذي بدأت به، وكانت أبرز أفلامها السينمائية الطويلة "رشيدة" الذي أنتج سنة 1996 وصدر سنة 2002 وقد نال 15 جائزة دولية.

ووضعت أولى خطواتها في السينما سنة 1973 حيث شاركت في عدة أفلام منها عمر قتلاتو الرجلة 1976 للمخرج مرزاق علواش والرياح الرملية 1982 لمحمد الأخضر حمينة وغيرها من الأعمال و الأفلام .

إنا لله وإنا إليه راجعون