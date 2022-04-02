يواجه سهر اليوم الأحد، بداية من الساعة العاشرة ، على ملعب محمد الخامس نادي وفاق سطيف مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي ضمن منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويتواجد "النسر الأسود" المتأهل إلى الدور المقبل من المسابقة برصيد تسع نقاط، في مدينة الدار البيضاء من أجل العودة إلى الديار بفوز يمكنه من إزاحة الرجاء المتصدر بـ 12 نقطة،بالإضافة إلى رغبة زملاء رياض بن عياد في الثأر لخسارة لقاء الذهاب بملعب 5 جويلية بهدف دون رّد.

الوفاق الذي تأهل بعد فوزه المثير في الجولة الفارطة في الوقت بدل الضائع على حوريا كوناكري الغيني، مطالب بالظهور بوجه مشرف،أمام الرجاء الذي لم يسجل سوى هزيمة واحده بميدانه هذا الموسم.

للتذكير فإن المقابلة الثانية للمجموعة ذاتها، التي جمعت نادي "حوريا كوناكري" بآمازولو الجنوب الإفريقي إنتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة، وهي مباراة لم يكن لها أي تأثير بعد إقصائهما في وقت مبكر عن عمر المنافسة.