تمكنت مصالح أمن زرالدة (الجزائر العاصمة) من توقيف 14 شخصا وحجز 274 قرص مهلوس و622 قارورة خمر, حسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر.

وأوضح المصدر ذاته أنه، "في قضايا متفرقة متعلقة بالحيازة، النقل والتخزين للأقراص المهلوسة من أجل البيع بطريقة غير شرعية، الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تخزين وبيع المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية، تمكنت مصالح أمن زرالدة بأمن ولاية الجزائر من توقيف 14 شخصا مشتبه فيه".

وأشار ذات البيان إلى أن "قضايا الحال التي كانت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا، مكنت عناصر الفرقة من حجز 274 قرص مؤثر عقلي، 13 غرام من القنب الهندي، 622 وحدة كحولية من مختلف الأحجام والأنواع، 7 أسلحة بيضاء محظورة، هاتفين نقالين، مبلغ مالي قدره 234500 دج من عائدات الترويج ومركبة سياحية، حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استكمال الإجراءات القانونية".

من جهة أخرى، تمكنت مصالح الأمن الحضري الـ23 كوريفة رشيد بأمن المقاطعة الإدارية الحراش، إثر معالجتها لـ3 قضايا متفرقة استنادا إلى معلومات مؤكدة مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون بالمخدرات من نوع القنب الهندي وكذا الأقراص المهلوسة، من "توقيف 7 أشخاص في حالة تلبس وحجز 88.3 غرام من القنب الهندي، 642 قرص مؤثر عقلي، مبلغ مالي قدره 12300 دج، 9 أسلحة بيضاء محظورة وقارورة غاز مسيل للدموع"، حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استكمال الإجراءات القانونية".