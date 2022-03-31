استضافت ، أمس السبت ، ساحة تايمز سكوير بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، للمرة الأولى على الإطلاق، إفطارًا مجانيًا للمئات من المسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم .

كما أقيمت لأول مرة صلاة التراويح بالساحة التى تقع عند تقاطع شارع برودواي والجادة السابعة، ويُعدّ ميدانها واحداً من أكبر المراكز التجارية التي يقصدها السياح للاستمتاع بالأماكن الترفيهية هناك.

وتعد مدينة نيويورك واحدة من أكثر المدن تنوعًا في الولايات المتحدة ، حيث يبلغ عدد المسلمين حوالي 769000 ألفًا ويشكلون تسعة بالمائة من سكان المدينة ، وفقًا لدراسة أجراها معهد السياسات الاجتماعية والتفاهم عام 2018.